Harga xHYPE Hari Ini

Harga live xHYPE (XHYPE) hari ini adalah $ 1.009, dengan perubahan 0.03% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XHYPE ke USD saat ini adalah $ 1.009 per XHYPE.

xHYPE saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 3,854,497, dengan suplai yang beredar 3.82M XHYPE. Selama 24 jam terakhir, XHYPE diperdagangkan antara $ 1.001 (low) dan $ 1.015 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.04, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.979778.

Dalam kinerja jangka pendek, XHYPE bergerak +0.04% dalam satu jam terakhir dan +0.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar xHYPE (XHYPE)

Kapitalisasi Pasar $ 3.85M$ 3.85M $ 3.85M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 3.85M$ 3.85M $ 3.85M Suplai Peredaran 3.82M 3.82M 3.82M Total Suplai 3,821,978.939349962 3,821,978.939349962 3,821,978.939349962

Kapitalisasi Pasar xHYPE saat ini adalah $ 3.85M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XHYPE adalah 3.82M, dan total suplainya sebesar 3821978.939349962. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.85M.