Berapa harga saat ini dari Xiao Lan?

Xiao Lan (LILBULE) diperdagangkan pada Rp0.54470161804212000, mencerminkan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran Xiao Lan dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Base Ecosystem,IP Meme, LILBULE sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif LILBULE diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, LILBULE mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari Xiao Lan?

Terdapat 1000000000.0 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat LILBULE?

Xiao Lan saat ini menempati peringkat pasar #9057 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp544752146.949174000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja Xiao Lan dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan Xiao Lan dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Base Ecosystem,IP Meme, LILBULE menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.