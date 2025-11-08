Harga Xing Xing Hari Ini

Harga live Xing Xing (XING) hari ini adalah $ 0.00009949, dengan perubahan 0.48% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XING ke USD saat ini adalah $ 0.00009949 per XING.

Xing Xing saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 98,416, dengan suplai yang beredar 989.17M XING. Selama 24 jam terakhir, XING diperdagangkan antara $ 0.000097 (low) dan $ 0.00010207 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.0342425, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00006126.

Dalam kinerja jangka pendek, XING bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan +20.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Xing Xing (XING)

Kapitalisasi Pasar $ 98.42K$ 98.42K $ 98.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 98.42K$ 98.42K $ 98.42K Suplai Peredaran 989.17M 989.17M 989.17M Total Suplai 989,166,620.148497 989,166,620.148497 989,166,620.148497

