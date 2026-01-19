Berapa nilai Xrpturbo saat ini?

Xrpturbo saat ini diperdagangkan seharga Rp89.80199152072550000, dengan pergerakan harga sebesar -6.99% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan XRT hari ini, naik atau turun?

XRT telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Artificial Intelligence (AI),XRP Ledger Ecosystem,AI Agent Launchpad.

Seberapa populer Xrpturbo hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual XRT.

Apa yang membuat Xrpturbo berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Artificial Intelligence (AI),XRP Ledger Ecosystem,AI Agent Launchpad dan dibangun di atas jaringan --, XRT menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah XRT yang beredar di pasar?

Terdapat 100000000.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Xrpturbo sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp1689.936278308600000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp54.69560533675200000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.