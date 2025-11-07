BursaDEX+
Harga live XSwap Protocol hari ini adalah 0 USD. Lacak informasi harga aktual XSP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga XSP dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang XSP

Info Harga XSP

Penjelasan XSP

Situs Web Resmi XSP

Tokenomi XSP

Prakiraan Harga XSP

Logo XSwap Protocol

Harga XSwap Protocol (XSP)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 XSP ke USD:

$0.00030938
$0.00030938$0.00030938
-27.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live XSwap Protocol (XSP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:16:58 (UTC+8)

Informasi Harga XSwap Protocol (XSP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01451122
$ 0.01451122$ 0.01451122

$ 0
$ 0$ 0

-0.62%

-27.51%

-2.36%

-2.36%

Harga aktual XSwap Protocol (XSP) adalah --. Selama 24 jam terakhir, XSP diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highXSP adalah $ 0.01451122, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, XSP telah berubah sebesar -0.62% selama 1 jam terakhir, -27.51% selama 24 jam, dan -2.36% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar XSwap Protocol (XSP)

$ 741.60K
$ 741.60K$ 741.60K

--
----

$ 4.02M
$ 4.02M$ 4.02M

2.40B
2.40B 2.40B

13,000,000,000.0
13,000,000,000.0 13,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar XSwap Protocol saat ini adalah $ 741.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XSP adalah 2.40B, dan total suplainya sebesar 13000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.02M.

Riwayat Harga XSwap Protocol (XSP) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga XSwap Protocol ke USD adalah $ -0.000117468940686219.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga XSwap Protocol ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga XSwap Protocol ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga XSwap Protocol ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000117468940686219-27.51%
30 Days$ 0-32.40%
60 Hari$ 0-27.20%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan XSwap Protocol (XSP)

XSwap Protocol is the first decentralized exchange (DEX) that utilizes an automated market maker (AMM) system on the Xinfin network XDC.

Its vision is to grow the Xinfin network by enabling emerging projects to enter the market directly after the completion of their development period. It allows and facilitates the swap and exchange of XRC-20 tokens thereafter.

The developers of XSWAP chose Xinfin XDC network for the following reasons:

Xinfin is a hybrid blockchain platform that is built to modernize the global trade and finance sector through an accessible, efficient and highly versatile decentralized infrastructure solution.
Xinfin is designed to complement the legacy financial ecosystem by providing a permissioned blockchain that governments, enterprises, and private firms can use to overhaul their tech stack and power a range of novel use cases.
XDC is the coin of Xinfin and it will be used in the XDC Swap as a mediator like Ethereum’s ETH in Uniswap AMM.

Moreover, XSWAP wants to utilize Xinfin’s technology, which supports smart contracts and processes 2000 transactions per second (TPS) at the lowest possible fee with an almost instant transaction confirmation of as fast as two seconds.

Xinfin is a much-evolved GREEN hybrid blockchain.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya XSwap Protocol (XSP)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga XSwap Protocol (USD)

Berapa nilai XSwap Protocol (XSP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda XSwap Protocol (XSP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk XSwap Protocol.

Cek prediksi harga XSwap Protocol sekarang!

XSP ke Mata Uang Lokal

Tokenomi XSwap Protocol (XSP)

Memahami tokenomi XSwap Protocol (XSP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token XSP sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang XSwap Protocol (XSP)

Berapa nilai XSwap Protocol (XSP) hari ini?
Harga live XSP dalam USD adalah 0 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga XSP ke USD saat ini?
Harga XSP ke USD saat ini adalah $ 0. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar XSwap Protocol?
Kapitalisasi pasar XSP adalah $ 741.60K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar XSP?
Suplai beredar XSP adalah 2.40B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) XSP?
XSP mencapai harga ATH sebesar 0.01451122 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) XSP?
XSP mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan XSP?
Volume perdagangan 24 jam live XSP adalah -- USD.
Akankah harga XSP naik lebih tinggi tahun ini?
XSP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga XSP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:16:58 (UTC+8)

