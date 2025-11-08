Harga XVGOPT Hari Ini

Harga live XVGOPT (XVGOPT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XVGOPT ke USD saat ini adalah -- per XVGOPT.

XVGOPT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,635, dengan suplai yang beredar 10.00B XVGOPT. Selama 24 jam terakhir, XVGOPT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, XVGOPT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -9.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar XVGOPT (XVGOPT)

Kapitalisasi Pasar $ 27.64K$ 27.64K $ 27.64K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.64K$ 27.64K $ 27.64K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar XVGOPT saat ini adalah $ 27.64K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XVGOPT adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.64K.