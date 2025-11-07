Harga Xwawa Hari Ini

Harga live Xwawa (XWAWA) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.29% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi XWAWA ke USD saat ini adalah -- per XWAWA.

Xwawa saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 245,654, dengan suplai yang beredar 1.00B XWAWA. Selama 24 jam terakhir, XWAWA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00137407, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, XWAWA bergerak +6.46% dalam satu jam terakhir dan +15.65% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Xwawa (XWAWA)

Kapitalisasi Pasar $ 245.65K$ 245.65K $ 245.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 245.65K$ 245.65K $ 245.65K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Xwawa saat ini adalah $ 245.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar XWAWA adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 245.65K.