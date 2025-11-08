Harga Y2K Hari Ini

Harga live Y2K (Y2K) hari ini adalah $ 0.00092127, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi Y2K ke USD saat ini adalah $ 0.00092127 per Y2K.

Y2K saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,223.07, dengan suplai yang beredar 7.84M Y2K. Selama 24 jam terakhir, Y2K diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 6.8, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00085073.

Dalam kinerja jangka pendek, Y2K bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -10.31% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Y2K (Y2K)

Kapitalisasi Pasar $ 7.22K$ 7.22K $ 7.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.43K$ 18.43K $ 18.43K Suplai Peredaran 7.84M 7.84M 7.84M Total Suplai 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

