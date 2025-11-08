Harga YAKUZAI Hari Ini

Harga live YAKUZAI (VYBE) hari ini adalah $ 0.00003215, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi VYBE ke USD saat ini adalah $ 0.00003215 per VYBE.

YAKUZAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,153, dengan suplai yang beredar 1000.00M VYBE. Selama 24 jam terakhir, VYBE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00010462, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003201.

Dalam kinerja jangka pendek, VYBE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -15.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar YAKUZAI (VYBE)

Kapitalisasi Pasar $ 32.15K$ 32.15K $ 32.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.15K$ 32.15K $ 32.15K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811 999,998,487.6229811

Kapitalisasi Pasar YAKUZAI saat ini adalah $ 32.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar VYBE adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999998487.6229811. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.15K.