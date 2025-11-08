Harga YAPSTER Hari Ini

Harga live YAPSTER (YAPSTER) hari ini adalah $ 0.00005369, dengan perubahan 0.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YAPSTER ke USD saat ini adalah $ 0.00005369 per YAPSTER.

YAPSTER saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 49,152, dengan suplai yang beredar 915.49M YAPSTER. Selama 24 jam terakhir, YAPSTER diperdagangkan antara $ 0.00005259 (low) dan $ 0.0000537 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01015272, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00005259.

Dalam kinerja jangka pendek, YAPSTER bergerak +1.36% dalam satu jam terakhir dan -15.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar YAPSTER (YAPSTER)

Kapitalisasi Pasar $ 49.15K$ 49.15K $ 49.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 49.15K$ 49.15K $ 49.15K Suplai Peredaran 915.49M 915.49M 915.49M Total Suplai 915,487,115.5296657 915,487,115.5296657 915,487,115.5296657

Kapitalisasi Pasar YAPSTER saat ini adalah $ 49.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YAPSTER adalah 915.49M, dan total suplainya sebesar 915487115.5296657. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 49.15K.