Harga year of the horse Hari Ini

Harga live year of the horse (JUAN) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 19.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi JUAN ke USD saat ini adalah $ 0 per JUAN.

year of the horse saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,561, dengan suplai yang beredar 999.76M JUAN. Selama 24 jam terakhir, JUAN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, JUAN bergerak -4.82% dalam satu jam terakhir dan -13.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar year of the horse (JUAN)

Kapitalisasi Pasar $ 32.56K$ 32.56K $ 32.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.56K$ 32.56K $ 32.56K Suplai Peredaran 999.76M 999.76M 999.76M Total Suplai 999,762,854.896727 999,762,854.896727 999,762,854.896727

Kapitalisasi Pasar year of the horse saat ini adalah $ 32.56K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar JUAN adalah 999.76M, dan total suplainya sebesar 999762854.896727. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.56K.