Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh Yelay?

Yelay beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari YLAY?

Token ini dihargai sebesar Rp82.10814033246650000, mencatat pergerakan harga sebesar -1.77% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh Yelay?

Yelay termasuk dalam kategori Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Yield Aggregator,Ethereum Ecosystem,Yield Optimizer. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan YLAY dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari Yelay?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp56933552315.223400000, menempatkan aset ini di peringkat #2503. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai YLAY yang beredar saat ini?

Terdapat 693507221.0190401 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk Yelay hari ini?

Dalam satu hari terakhir, YLAY mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, Yelay berfluktuasi antara Rp81.60414085433750000 dan Rp83.82667376426250000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.