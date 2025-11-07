Harga Yellow Duckies Hari Ini

Harga live Yellow Duckies (DUCKIES) hari ini adalah $ 0.00188229, dengan perubahan 0.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi DUCKIES ke USD saat ini adalah $ 0.00188229 per DUCKIES.

Yellow Duckies saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 91,286, dengan suplai yang beredar 48.50M DUCKIES. Selama 24 jam terakhir, DUCKIES diperdagangkan antara $ 0.00188141 (low) dan $ 0.00188314 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02708167, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, DUCKIES bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -2.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yellow Duckies (DUCKIES)

Kapitalisasi Pasar $ 91.29K$ 91.29K $ 91.29K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 282.34K$ 282.34K $ 282.34K Suplai Peredaran 48.50M 48.50M 48.50M Total Suplai 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

