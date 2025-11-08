Harga Yellow Road Hari Ini

Harga live Yellow Road (ROAD) hari ini adalah $ 0.01211698, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ROAD ke USD saat ini adalah $ 0.01211698 per ROAD.

Yellow Road saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42,754, dengan suplai yang beredar 3.53M ROAD. Selama 24 jam terakhir, ROAD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 21.94, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00669036.

Dalam kinerja jangka pendek, ROAD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yellow Road (ROAD)

Kapitalisasi Pasar $ 42.75K$ 42.75K $ 42.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 121.17K$ 121.17K $ 121.17K Suplai Peredaran 3.53M 3.53M 3.53M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

