Harga Yieldification Hari Ini

Harga live Yieldification (YDF) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.05% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YDF ke USD saat ini adalah -- per YDF.

Yieldification saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 36,538, dengan suplai yang beredar 1.00B YDF. Selama 24 jam terakhir, YDF diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.089964, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, YDF bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.08% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yieldification (YDF)

Kapitalisasi Pasar $ 36.54K$ 36.54K $ 36.54K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 45.54K$ 45.54K $ 45.54K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,247,015,593.320986 1,247,015,593.320986 1,247,015,593.320986

Kapitalisasi Pasar Yieldification saat ini adalah $ 36.54K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YDF adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1247015593.320986. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 45.54K.