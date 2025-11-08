Harga YodeSwap Hari Ini

Harga live YodeSwap (YODE) hari ini adalah $ 0.00230515, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YODE ke USD saat ini adalah $ 0.00230515 per YODE.

YodeSwap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,531, dengan suplai yang beredar 10.21M YODE. Selama 24 jam terakhir, YODE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 13.76, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00083665.

Dalam kinerja jangka pendek, YODE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -9.95% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar YodeSwap (YODE)

Kapitalisasi Pasar $ 23.53K$ 23.53K $ 23.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.84K$ 25.84K $ 25.84K Suplai Peredaran 10.21M 10.21M 10.21M Total Suplai 11,211,471.47339124 11,211,471.47339124 11,211,471.47339124

Kapitalisasi Pasar YodeSwap saat ini adalah $ 23.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YODE adalah 10.21M, dan total suplainya sebesar 11211471.47339124. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.84K.