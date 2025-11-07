Harga You Looked Hari Ini

Harga live You Looked (CIRCLE) hari ini adalah $ 0.00008325, dengan perubahan 0.73% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CIRCLE ke USD saat ini adalah $ 0.00008325 per CIRCLE.

You Looked saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 82,402, dengan suplai yang beredar 997.06M CIRCLE. Selama 24 jam terakhir, CIRCLE diperdagangkan antara $ 0.0000811 (low) dan $ 0.00008539 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01905349, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00007948.

Dalam kinerja jangka pendek, CIRCLE bergerak +1.13% dalam satu jam terakhir dan -27.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar You Looked (CIRCLE)

Kapitalisasi Pasar $ 82.40K$ 82.40K $ 82.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 82.40K$ 82.40K $ 82.40K Suplai Peredaran 997.06M 997.06M 997.06M Total Suplai 997,064,545.0 997,064,545.0 997,064,545.0

Kapitalisasi Pasar You Looked saat ini adalah $ 82.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CIRCLE adalah 997.06M, dan total suplainya sebesar 997064545.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 82.40K.