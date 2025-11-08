Harga YOUNES Hari Ini

Harga live YOUNES (YOUNES) hari ini adalah $ 0.00002483, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YOUNES ke USD saat ini adalah $ 0.00002483 per YOUNES.

YOUNES saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,829, dengan suplai yang beredar 1000.00M YOUNES. Selama 24 jam terakhir, YOUNES diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00815788, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002089.

Dalam kinerja jangka pendek, YOUNES bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar YOUNES (YOUNES)

Kapitalisasi Pasar $ 24.83K$ 24.83K $ 24.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.83K$ 24.83K $ 24.83K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,998,201.24 999,998,201.24 999,998,201.24

