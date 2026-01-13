Harga YOUTOPIA Hari Ini

Harga live YOUTOPIA (YTP) hari ini adalah $ 0.0010426, dengan perubahan 16.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YTP ke USD saat ini adalah $ 0.0010426 per YTP.

YOUTOPIA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 469,174, dengan suplai yang beredar 450.00M YTP. Selama 24 jam terakhir, YTP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0.00124634 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00429949, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, YTP bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -38.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar YOUTOPIA (YTP)

Kapitalisasi Pasar $ 469.17K$ 469.17K $ 469.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Suplai Peredaran 450.00M 450.00M 450.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar YOUTOPIA saat ini adalah $ 469.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YTP adalah 450.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.04M.