Harga yuki Hari Ini

Harga live yuki (YUKI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.85% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi YUKI ke USD saat ini adalah $ 0 per YUKI.

yuki saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 519,309, dengan suplai yang beredar 650.00M YUKI. Selama 24 jam terakhir, YUKI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, YUKI bergerak -0.45% dalam satu jam terakhir dan +44.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar yuki (YUKI)

Kapitalisasi Pasar $ 519.31K$ 519.31K $ 519.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 719.04K$ 719.04K $ 719.04K Suplai Peredaran 650.00M 650.00M 650.00M Total Suplai 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

