BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Yuku AI hari ini adalah 0.00283497 USD. Lacak informasi harga aktual YUKU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga YUKU dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Yuku AI hari ini adalah 0.00283497 USD. Lacak informasi harga aktual YUKU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga YUKU dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang YUKU

Info Harga YUKU

Penjelasan YUKU

Whitepaper YUKU

Situs Web Resmi YUKU

Tokenomi YUKU

Prakiraan Harga YUKU

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Yuku AI

Harga Yuku AI (YUKU)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 YUKU ke USD:

$0.00283497
$0.00283497$0.00283497
-9.90%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Yuku AI (YUKU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:30:13 (UTC+8)

Informasi Harga Yuku AI (YUKU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00236609
$ 0.00236609$ 0.00236609
Low 24 Jam
$ 0.00338145
$ 0.00338145$ 0.00338145
High 24 Jam

$ 0.00236609
$ 0.00236609$ 0.00236609

$ 0.00338145
$ 0.00338145$ 0.00338145

$ 0.008205
$ 0.008205$ 0.008205

$ 0
$ 0$ 0

-3.34%

-9.99%

+64.62%

+64.62%

Harga aktual Yuku AI (YUKU) adalah $0.00283497. Selama 24 jam terakhir, YUKU diperdagangkan antara low $ 0.00236609 dan high $ 0.00338145, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highYUKU adalah $ 0.008205, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, YUKU telah berubah sebesar -3.34% selama 1 jam terakhir, -9.99% selama 24 jam, dan +64.62% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Yuku AI (YUKU)

$ 634.53K
$ 634.53K$ 634.53K

--
----

$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M

223.82M
223.82M 223.82M

969,826,981.708403
969,826,981.708403 969,826,981.708403

Kapitalisasi Pasar Yuku AI saat ini adalah $ 634.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar YUKU adalah 223.82M, dan total suplainya sebesar 969826981.708403. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.75M.

Riwayat Harga Yuku AI (YUKU) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Yuku AI ke USD adalah $ -0.0003147373988832.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Yuku AI ke USD adalah $ -0.0006702195.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Yuku AI ke USD adalah $ +0.0000649330.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Yuku AI ke USD adalah $ -0.0016238200829125.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0003147373988832-9.99%
30 Days$ -0.0006702195-23.64%
60 Hari$ +0.0000649330+2.29%
90 Hari$ -0.0016238200829125-36.41%

Apa yang dimaksud dengan Yuku AI (YUKU)

Yuku AI is a Web3 platform aiming to revolutionize digital experiences. Through NFT aggregation, our 3D Metaverse, and AI avatar technology, Yuku is pioneering immersive and interactive virtual environments. The Yuku Ecosystem includes a thriving NFT Marketplace built on the Internet Computer, a customizable 3D metaverse, an AI decentralized identity protocol, multi-agent collaborative networks, and solutions for safeguarding your data’s privacy.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Yuku AI (YUKU)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Yuku AI (USD)

Berapa nilai Yuku AI (YUKU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Yuku AI (YUKU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Yuku AI.

Cek prediksi harga Yuku AI sekarang!

YUKU ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Yuku AI (YUKU)

Memahami tokenomi Yuku AI (YUKU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token YUKU sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Yuku AI (YUKU)

Berapa nilai Yuku AI (YUKU) hari ini?
Harga live YUKU dalam USD adalah 0.00283497 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga YUKU ke USD saat ini?
Harga YUKU ke USD saat ini adalah $ 0.00283497. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Yuku AI?
Kapitalisasi pasar YUKU adalah $ 634.53K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar YUKU?
Suplai beredar YUKU adalah 223.82M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) YUKU?
YUKU mencapai harga ATH sebesar 0.008205 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) YUKU?
YUKU mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan YUKU?
Volume perdagangan 24 jam live YUKU adalah -- USD.
Akankah harga YUKU naik lebih tinggi tahun ini?
YUKU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga YUKU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 20:30:13 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Yuku AI (YUKU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$99,928.59
$99,928.59$99,928.59

-2.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,216.79
$3,216.79$3,216.79

-2.51%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0466
$1.0466$1.0466

+21.98%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.06
$152.06$152.06

-2.47%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$99,928.59
$99,928.59$99,928.59

-2.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,216.79
$3,216.79$3,216.79

-2.51%

Logo Solana

Solana

SOL

$152.06
$152.06$152.06

-2.47%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1687
$2.1687$2.1687

-2.94%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$934.68
$934.68$934.68

+0.11%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00017629
$0.00017629$0.00017629

+3,425.80%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$23.5732
$23.5732$23.5732

+285.81%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007800
$0.007800$0.007800

+265.51%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003828
$0.00003828$0.00003828

+255.43%

Logo ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.008972
$0.008972$0.008972

+124.30%