Harga Yumi Hari Ini

Harga live Yumi ($YUMI) hari ini adalah $ 0.00002657, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $YUMI ke USD saat ini adalah $ 0.00002657 per $YUMI.

Yumi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 22,140, dengan suplai yang beredar 833.39M $YUMI. Selama 24 jam terakhir, $YUMI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00728927, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002567.

Dalam kinerja jangka pendek, $YUMI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -20.02% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yumi ($YUMI)

Kapitalisasi Pasar $ 22.14K$ 22.14K $ 22.14K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 22.14K$ 22.14K $ 22.14K Suplai Peredaran 833.39M 833.39M 833.39M Total Suplai 833,385,084.068111 833,385,084.068111 833,385,084.068111

Kapitalisasi Pasar Yumi saat ini adalah $ 22.14K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $YUMI adalah 833.39M, dan total suplainya sebesar 833385084.068111. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 22.14K.