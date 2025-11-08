Harga Yumiko AI Hari Ini

Harga live Yumiko AI (ALIVE) hari ini adalah $ 0.0000123, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ALIVE ke USD saat ini adalah $ 0.0000123 per ALIVE.

Yumiko AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,269.21, dengan suplai yang beredar 997.84M ALIVE. Selama 24 jam terakhir, ALIVE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00064343, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000904.

Dalam kinerja jangka pendek, ALIVE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -7.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Yumiko AI (ALIVE)

Kapitalisasi Pasar $ 12.27K$ 12.27K $ 12.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 12.27K$ 12.27K $ 12.27K Suplai Peredaran 997.84M 997.84M 997.84M Total Suplai 997,840,326.764065 997,840,326.764065 997,840,326.764065

