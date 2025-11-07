Harga Zap (ZAP)
0.00%
-99.44%
-99.55%
-99.55%
Harga aktual Zap (ZAP) adalah $0.00000999. Selama 24 jam terakhir, ZAP diperdagangkan antara low $ 0.00000999 dan high $ 0.00179463, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZAP adalah $ 1.16, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00000999.
Dalam hal kinerja jangka pendek, ZAP telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -99.44% selama 24 jam, dan -99.55% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Zap saat ini adalah $ 4.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZAP adalah 460.00M, dan total suplainya sebesar 520000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.20K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Zap ke USD adalah $ -0.001776390075963901.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Zap ke USD adalah $ -0.0000099161.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Zap ke USD adalah $ -0.0000099516.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Zap ke USD adalah $ -0.0026339666600038847.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.001776390075963901
|-99.44%
|30 Days
|$ -0.0000099161
|-99.26%
|60 Hari
|$ -0.0000099516
|-99.61%
|90 Hari
|$ -0.0026339666600038847
|-99.62%
Zap’s objective is to be disruptive, driving change in a wide range of global industries, including finance, insurance, real estate, and shipping. Zap will also find applications in dynamic new distributed application protocols, providing new monezation opportunities for individuals and emerging economies. Zap is well-positioned to be the premier provider of data for smart contracts, and stands to potentially monetize any device linked to the Internet of Things (IoT)
Zap's core objectives are to:
Build a Robust, Source Agnostic Oracle Network Zap is bringing together the existing wealth of global data with the diverse capabilities of distributed applications by ensuring the secure creation of oracles.
Incentivize Oracle Creation and Curation Zap is building a global, decentralized data marketplace and populating it with unique incenvization tools, empowering anyone to begin monezing their data.
Fuel the Next Generation of Embedded Dapps Zap is supplying a much-needed fundamental piece of the Ethereum ecosystem and the Web 3.0 paradigm, enabling developers to construct Dapps that simply could not function without it.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
