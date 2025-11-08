Harga ZAPO AI Hari Ini

Harga live ZAPO AI (ZAPO) hari ini adalah $ 0.00003171, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZAPO ke USD saat ini adalah $ 0.00003171 per ZAPO.

ZAPO AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,709, dengan suplai yang beredar 1.00B ZAPO. Selama 24 jam terakhir, ZAPO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00339018, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000070.

Dalam kinerja jangka pendek, ZAPO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.06% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ZAPO AI (ZAPO)

Kapitalisasi Pasar $ 31.71K$ 31.71K $ 31.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 31.71K$ 31.71K $ 31.71K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

