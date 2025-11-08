Harga Zencore AI Hari Ini

Harga live Zencore AI (ZCORE) hari ini adalah $ 0.00524975, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZCORE ke USD saat ini adalah $ 0.00524975 per ZCORE.

Zencore AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,249.75, dengan suplai yang beredar 1.00M ZCORE. Selama 24 jam terakhir, ZCORE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.109964, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0052013.

Dalam kinerja jangka pendek, ZCORE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -7.60% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zencore AI (ZCORE)

Kapitalisasi Pasar $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.25K$ 5.25K $ 5.25K Suplai Peredaran 1.00M 1.00M 1.00M Total Suplai 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Zencore AI saat ini adalah $ 5.25K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZCORE adalah 1.00M, dan total suplainya sebesar 1000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.25K.