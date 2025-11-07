BursaDEX+
Harga live Zenko Protocol hari ini adalah 0.00775446 USD. Lacak informasi harga aktual ZENKO ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZENKO dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Zenko Protocol

Harga Zenko Protocol (ZENKO)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ZENKO ke USD:

$0.00775446
$0.00775446
-4.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Zenko Protocol (ZENKO)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:18:15 (UTC+8)

Informasi Harga Zenko Protocol (ZENKO) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00775183
$ 0.00775183
Low 24 Jam
$ 0.00842089
$ 0.00842089
High 24 Jam

$ 0.00775183
$ 0.00775183

$ 0.00842089
$ 0.00842089

$ 0.076833
$ 0.076833

$ 0.00775183
$ 0.00775183

-1.86%

-4.31%

-18.94%

-18.94%

Harga aktual Zenko Protocol (ZENKO) adalah $0.00775446. Selama 24 jam terakhir, ZENKO diperdagangkan antara low $ 0.00775183 dan high $ 0.00842089, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZENKO adalah $ 0.076833, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00775183.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZENKO telah berubah sebesar -1.86% selama 1 jam terakhir, -4.31% selama 24 jam, dan -18.94% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Zenko Protocol (ZENKO)

$ 1.20M
$ 1.20M

--
--

$ 7.75M
$ 7.75M

155.00M
155.00M

999,999,840.1809329
999,999,840.1809329

Kapitalisasi Pasar Zenko Protocol saat ini adalah $ 1.20M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZENKO adalah 155.00M, dan total suplainya sebesar 999999840.1809329. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.75M.

Riwayat Harga Zenko Protocol (ZENKO) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Zenko Protocol ke USD adalah $ -0.000349491785824884.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Zenko Protocol ke USD adalah $ -0.0037395798.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Zenko Protocol ke USD adalah $ -0.0061037052.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Zenko Protocol ke USD adalah $ -0.031036531593174645.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000349491785824884-4.31%
30 Days$ -0.0037395798-48.22%
60 Hari$ -0.0061037052-78.71%
90 Hari$ -0.031036531593174645-80.00%

Apa yang dimaksud dengan Zenko Protocol (ZENKO)

Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain.

•	Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders.
•	100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects.
•	One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences.
•	Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market.
•	Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Zenko Protocol (ZENKO)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Zenko Protocol (USD)

Berapa nilai Zenko Protocol (ZENKO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Zenko Protocol (ZENKO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Zenko Protocol.

Cek prediksi harga Zenko Protocol sekarang!

ZENKO ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Zenko Protocol (ZENKO)

Memahami tokenomi Zenko Protocol (ZENKO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZENKO sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Zenko Protocol (ZENKO)

Berapa nilai Zenko Protocol (ZENKO) hari ini?
Harga live ZENKO dalam USD adalah 0.00775446 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZENKO ke USD saat ini?
Harga ZENKO ke USD saat ini adalah $ 0.00775446. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Zenko Protocol?
Kapitalisasi pasar ZENKO adalah $ 1.20M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZENKO?
Suplai beredar ZENKO adalah 155.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZENKO?
ZENKO mencapai harga ATH sebesar 0.076833 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZENKO?
ZENKO mencapai harga ATL 0.00775183 USD.
Berapa volume perdagangan ZENKO?
Volume perdagangan 24 jam live ZENKO adalah -- USD.
Akankah harga ZENKO naik lebih tinggi tahun ini?
ZENKO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZENKO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 19:18:15 (UTC+8)

Penafian

$100,246.40

$3,256.03

$1.0588

$152.77

$1.0004

