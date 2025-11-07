Harga ZENKOKU Hari Ini

Harga live ZENKOKU (CDB) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi CDB ke USD saat ini adalah -- per CDB.

ZENKOKU saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 139,879, dengan suplai yang beredar 968.34M CDB. Selama 24 jam terakhir, CDB diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00397408, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, CDB bergerak +10.71% dalam satu jam terakhir dan -19.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ZENKOKU (CDB)

Kapitalisasi Pasar $ 139.88K$ 139.88K $ 139.88K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 139.88K$ 139.88K $ 139.88K Suplai Peredaran 968.34M 968.34M 968.34M Total Suplai 968,344,270.824552 968,344,270.824552 968,344,270.824552

Kapitalisasi Pasar ZENKOKU saat ini adalah $ 139.88K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar CDB adalah 968.34M, dan total suplainya sebesar 968344270.824552. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 139.88K.