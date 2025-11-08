Harga ZenMemory AI Hari Ini

Harga live ZenMemory AI (ZMEN) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZMEN ke USD saat ini adalah -- per ZMEN.

ZenMemory AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 5,339.79, dengan suplai yang beredar 1.00B ZMEN. Selama 24 jam terakhir, ZMEN diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZMEN bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -19.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ZenMemory AI (ZMEN)

Kapitalisasi Pasar $ 5.34K$ 5.34K $ 5.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.34K$ 5.34K $ 5.34K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ZenMemory AI saat ini adalah $ 5.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZMEN adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.34K.