Harga live ZERA hari ini adalah 0.02790444 USD. Lacak informasi harga aktual ZERA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ZERA dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang ZERA

Info Harga ZERA

Penjelasan ZERA

Situs Web Resmi ZERA

Tokenomi ZERA

Prakiraan Harga ZERA

Harga ZERA (ZERA)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ZERA ke USD:

$0.02762499
$0.02762499$0.02762499
+75.20%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live ZERA (ZERA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:00:55 (UTC+8)

Informasi Harga ZERA (ZERA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01523383
$ 0.01523383$ 0.01523383
Low 24 Jam
$ 0.0275935
$ 0.0275935$ 0.0275935
High 24 Jam

$ 0.01523383
$ 0.01523383$ 0.01523383

$ 0.0275935
$ 0.0275935$ 0.0275935

$ 0.04713878
$ 0.04713878$ 0.04713878

$ 0.01352042
$ 0.01352042$ 0.01352042

+44.01%

+76.88%

+34.87%

+34.87%

Harga aktual ZERA (ZERA) adalah $0.02790444. Selama 24 jam terakhir, ZERA diperdagangkan antara low $ 0.01523383 dan high $ 0.0275935, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highZERA adalah $ 0.04713878, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01352042.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ZERA telah berubah sebesar +44.01% selama 1 jam terakhir, +76.88% selama 24 jam, dan +34.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ZERA (ZERA)

$ 27.58M
$ 27.58M$ 27.58M

--
----

$ 27.58M
$ 27.58M$ 27.58M

999.37M
999.37M 999.37M

999,374,664.1305952
999,374,664.1305952 999,374,664.1305952

Kapitalisasi Pasar ZERA saat ini adalah $ 27.58M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZERA adalah 999.37M, dan total suplainya sebesar 999374664.1305952. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.58M.

Riwayat Harga ZERA (ZERA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga ZERA ke USD adalah $ +0.01212875.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga ZERA ke USD adalah $ +0.0036101676.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga ZERA ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga ZERA ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.01212875+76.88%
30 Days$ +0.0036101676+12.94%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan ZERA (ZERA)

What Is ZERA?

ZERA is a zero-knowledge (ZK) privacy protocol on Solana that enables shielded balances, private transfers, and offline-capable peer-to-peer exchange for existing crypto assets (e.g., USDC, USDT, SOL + more). The project is developed by Zera Labs with the goal of providing cash-like privacy while remaining non-custodial and compatible with existing stablecoin rails.

At the protocol level, users deposit supported assets directly into the protocol and receive “cryptographic notes.” These notes can be transferred privately without the need for an internet connection and later withdrawn back to the same underlying asset. The direct-deposit architecture creates an unified, asset-agnostic anonymity set with clean composability for wallets, relayers, and dApps - without wrapped assets or AMM routing

How Does It Work?

ZERA’s core privacy layer is built on well-studied primitives:

  • Commitments & Nullifiers: Values are committed using Pedersen commitments; unique nullifiers prevent double-spends while keeping linkability hidden.

  • Zero-Knowledge Proofs: Transactions are proven with succinct zk-SNARKs (e.g., Groth16) so validators verify correctness without learning senders, receivers, or amounts.

  • Unified Pool: All notes share a common anonymity set. Optional relayers can submit withdrawals for users, helping further break the link between their network activity and identity.

The protocol is non-custodial; users retain control of their keys and notes. Because deposits/withdrawals map to the same underlying assets, accounting remains transparent at the reserve level while individual transfers stay private.

What Is the ZERA Token Used For?

ZERA is a value-accrual token tied to protocol activity. Its design centers on usage-driven, programmatic burns (i.e., a fraction of protocol volume triggers token burns executed by the program). This mechanism ties token supply reduction directly to adoption, while avoiding direct fees on private transactions.

This approach is intended to align stakeholders with protocol growth while minimizing regulatory complexity associated with fee collection or custody.

Founder & Origin

Led & founded by Hayden “Dax” Porter, a former MetaMask engineer with past roles at USAA and Twitter. The initiative began as a critical response to the state of the industry and a push toward “true digital cash” - prioritizing private, permissionless payments over speculation.

Initially charted as a multi-year PhD-by-publication from concept to product, the effort matured into Zera Labs in 2025, expanding the scope to a privacy-preserving cash layer and an extensible ZK ecosystem.

Privacy & Extensibility

  • Privacy + Compliance Posture: The protocol is non-custodial, does not require intermediate pegs, and avoids direct protocol fees. Reserves always remain fully backed by deposits, and optional relayers further reduce network-level linkability
  • Extensibility: The architecture is designed to add more collateral types and, over time, support cross-chain sources through adapter modules while preserving unified anonymity sets and burn accounting.

ZERA provides private, cash-like transfers for mainstream assets on Solana, couples usage to transparent token burns, and focuses on practical deployability: direct deposits, efficient ZK verification, and a developer-ready stack.

Welcome to the new Zero-knowledge Era.

Sumber Daya ZERA (ZERA)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga ZERA (USD)

Berapa nilai ZERA (ZERA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ZERA (ZERA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ZERA.

Cek prediksi harga ZERA sekarang!

ZERA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi ZERA (ZERA)

Memahami tokenomi ZERA (ZERA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ZERA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang ZERA (ZERA)

Berapa nilai ZERA (ZERA) hari ini?
Harga live ZERA dalam USD adalah 0.02790444 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ZERA ke USD saat ini?
Harga ZERA ke USD saat ini adalah $ 0.02790444. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ZERA?
Kapitalisasi pasar ZERA adalah $ 27.58M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ZERA?
Suplai beredar ZERA adalah 999.37M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ZERA?
ZERA mencapai harga ATH sebesar 0.04713878 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ZERA?
ZERA mencapai harga ATL 0.01352042 USD.
Berapa volume perdagangan ZERA?
Volume perdagangan 24 jam live ZERA adalah -- USD.
Akankah harga ZERA naik lebih tinggi tahun ini?
ZERA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ZERA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:00:55 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

