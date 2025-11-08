Harga Zereus AI Hari Ini

Harga live Zereus AI (ZEREUS) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZEREUS ke USD saat ini adalah -- per ZEREUS.

Zereus AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 35,468, dengan suplai yang beredar 1000.00M ZEREUS. Selama 24 jam terakhir, ZEREUS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZEREUS bergerak +2.68% dalam satu jam terakhir dan -13.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zereus AI (ZEREUS)

Kapitalisasi Pasar $ 35.47K$ 35.47K $ 35.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 35.47K$ 35.47K $ 35.47K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,999,999.99 999,999,999.99 999,999,999.99

Kapitalisasi Pasar Zereus AI saat ini adalah $ 35.47K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZEREUS adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999999999.99. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 35.47K.