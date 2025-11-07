Harga Zillion Aakar XO Hari Ini

Harga live Zillion Aakar XO (ZILLIONXO) hari ini adalah $ 0.0048944, dengan perubahan 8.82% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZILLIONXO ke USD saat ini adalah $ 0.0048944 per ZILLIONXO.

Zillion Aakar XO saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 79,994, dengan suplai yang beredar 16.34M ZILLIONXO. Selama 24 jam terakhir, ZILLIONXO diperdagangkan antara $ 0.00106939 (low) dan $ 0.00489565 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.772264, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00106939.

Dalam kinerja jangka pendek, ZILLIONXO bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan +163.57% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zillion Aakar XO (ZILLIONXO)

Kapitalisasi Pasar $ 79.99K$ 79.99K $ 79.99K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 102.78K$ 102.78K $ 102.78K Suplai Peredaran 16.34M 16.34M 16.34M Total Suplai 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

