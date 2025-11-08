Harga ZK Shine Hari Ini

Harga live ZK Shine (SHINE) hari ini adalah --, dengan perubahan 16.51% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SHINE ke USD saat ini adalah -- per SHINE.

ZK Shine saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 32,957, dengan suplai yang beredar 1000.00M SHINE. Selama 24 jam terakhir, SHINE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, SHINE bergerak +6.32% dalam satu jam terakhir dan -- selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ZK Shine (SHINE)

Kapitalisasi Pasar $ 32.96K$ 32.96K $ 32.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 32.96K$ 32.96K $ 32.96K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,998,311.766558 999,998,311.766558 999,998,311.766558

Kapitalisasi Pasar ZK Shine saat ini adalah $ 32.96K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SHINE adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999998311.766558. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 32.96K.