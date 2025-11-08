BursaDEX+
Harga live zkApes Token hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar ZAT adalah 74,169 USD. Lacak informasi harga aktual ZAT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Logo zkApes Token

Harga zkApes Token (ZAT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ZAT ke USD:

--
----
+0.80%1D
USD
Grafik Harga Live zkApes Token (ZAT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 01:06:42 (UTC+8)

Harga zkApes Token Hari Ini

Harga live zkApes Token (ZAT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.84% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZAT ke USD saat ini adalah -- per ZAT.

zkApes Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 74,169, dengan suplai yang beredar 47.43T ZAT. Selama 24 jam terakhir, ZAT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZAT bergerak -0.30% dalam satu jam terakhir dan -4.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar zkApes Token (ZAT)

$ 74.17K
$ 74.17K$ 74.17K

--
----

$ 107.61K
$ 107.61K$ 107.61K

47.43T
47.43T 47.43T

68,808,896,238,081.5
68,808,896,238,081.5 68,808,896,238,081.5

Kapitalisasi Pasar zkApes Token saat ini adalah $ 74.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZAT adalah 47.43T, dan total suplainya sebesar 68808896238081.5. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 107.61K.

Riwayat Harga zkApes Token USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.30%

+0.84%

-4.54%

-4.54%

Riwayat Harga zkApes Token (ZAT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga zkApes Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga zkApes Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga zkApes Token ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga zkApes Token ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.84%
30 Days$ 0-25.84%
60 Hari$ 0-24.45%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk zkApes Token

Prediksi Harga zkApes Token (ZAT) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ZAT pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga zkApes Token (ZAT) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga zkApes Token berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu berapa harga zkApes Token yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga ZAT untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga zkApes Token.

Apa yang dimaksud dengan zkApes Token (ZAT)

What is the project about? zkApes is a metaverse project built on zkSync Era, called Apeverse. Apeverse aims to bring people together from all around the world for entertainment, education, interaction, and expression. Apeverse is developing a whole metaverse ecosystem based on Apes NFTs (dNFTs), users can exchange your NFT(AMM), play games, make money in Apeverse.

What makes your project unique? zkApes is the first metaverse project built on zkSync Era, which is developing a whole metaverse ecosystem, including 8 products: Apes NFT, dNFT, mutant NFT, NFT DEX(AMM), NFT browser, NFTFI, zkSync Name Service and game lobby. zkApes has the largest NFT community on zkSync Era, with 100,000 discord members and 140,000 twitter followers now. zkApes has launch the zkApes token($ZAT), with more than 200,000 onchain holders now. Ranked second in trading volume of NFT on Mint Square.

History of your project. zkApes was launched on Sep. 1st, 2022, released Apeverse roadmap on Oct. 28th, 2022, deployed the first NFT contract on zkSync Era mainnet on Mar. 24th, 2023, launched the first NFT browser on Apr. 12th, 2023, launched the first NFT DEX on Apr. 28th, 2023. zkApes is conducting the biggest airdrop on zkSync for zkSync users.

What’s next for your project? zkApes is launching dNFT and NFTFi, users can stake and lend NFTs (dNFTs) on NFTs DEXs, they can also stake zkApes token for $ZAT. zkApes is setting up cooperations with several game projects, they will be listed on Apeverse game lobby. In addition to new products, zkApes is updating NFTs traits, NFT DEX and NFT browser constantly. The future of Apeverse belongs to the DAO community, and the role of the zkApes token for enabling community-driven DAO governance.

What can your token be used for? Stake, lend zkApes NFTs and earn $ZAT, stake $ZAT and earn $ZAT, buy dNFT by $ZAT, community governance by $ZAT.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya zkApes Token (ZAT)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang zkApes Token

Berapa nilai 1 zkApes Token pada tahun 2030?
Jika zkApes Token tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga zkApes Token tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
