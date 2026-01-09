Berapa harga perdagangan saat ini dari ZKForge?

ZKForge (ZKFG) saat ini dihargai Rp2.29590977321880000 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 43.31% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga ZKForge hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor SocialFi,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap ZKFG?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi ZKForge dalam pasar kripto global?

Saat ini, ZKForge menduduki peringkat pasar #6616 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp2318056650.618120000, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang ZKFG?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 976975504.959151, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru ZKForge?

Rentang harga antara Rp1.46939570778480000 dan Rp2.84260300347840000 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi ZKForge dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token SocialFi,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem lainnya, ZKFG terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.