Berapa harga saat ini dari Zofinity?

Zofinity diperdagangkan pada Rp1234.426890815150000, yang mewakili pergerakan harga sebesar -4.85% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan ZO dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -4.85% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika ZO unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Zofinity dibandingkan dengan token Yield Farming,BNB Chain Ecosystem?

Dalam segmen Yield Farming,BNB Chain Ecosystem, ZO menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Zofinity hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp972320119.962550000 menempatkan ZO pada peringkat #8142, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp1184.179055520800000 hingga Rp1297.384572103900000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan ZO?

Zofinity telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi ZO?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 787693.1780599846, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.