Harga Zoomer Hari Ini

Harga live Zoomer (ZOOMER) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ZOOMER ke USD saat ini adalah -- per ZOOMER.

Zoomer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 107,420, dengan suplai yang beredar 69.00B ZOOMER. Selama 24 jam terakhir, ZOOMER diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ZOOMER bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Zoomer (ZOOMER)

Kapitalisasi Pasar $ 107.42K$ 107.42K $ 107.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 107.42K$ 107.42K $ 107.42K Suplai Peredaran 69.00B 69.00B 69.00B Total Suplai 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Zoomer saat ini adalah $ 107.42K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ZOOMER adalah 69.00B, dan total suplainya sebesar 69000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 107.42K.