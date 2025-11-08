Harga ZorbyAI Hari Ini

Harga live ZorbyAI ($ZORBYAI) hari ini adalah --, dengan perubahan 22.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi $ZORBYAI ke USD saat ini adalah -- per $ZORBYAI.

ZorbyAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 57,400, dengan suplai yang beredar 500.00M $ZORBYAI. Selama 24 jam terakhir, $ZORBYAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, $ZORBYAI bergerak -9.78% dalam satu jam terakhir dan -33.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ZorbyAI ($ZORBYAI)

Kapitalisasi Pasar $ 57.40K$ 57.40K $ 57.40K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 114.80K$ 114.80K $ 114.80K Suplai Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar ZorbyAI saat ini adalah $ 57.40K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $ZORBYAI adalah 500.00M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 114.80K.