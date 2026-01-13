Berapa harga saat ini dari zOS?

zOS (ZOS) diperdagangkan pada Rp0.11341543218750000, mencerminkan pergerakan harga sebesar -3.01% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran zOS dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),Pump.fun Ecosystem,x402 Ecosystem, ZOS sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif ZOS diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, ZOS mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari zOS?

Terdapat 999851135.25883 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat ZOS?

zOS saat ini menempati peringkat pasar #12006 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp113374986.8625000000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja zOS dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar -3.01% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan zOS dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),Pump.fun Ecosystem,x402 Ecosystem, ZOS menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.