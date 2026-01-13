Berapa harga saat ini dari ZygoSwap?

ZygoSwap diperdagangkan pada Rp42.15108609513900000, yang mewakili pergerakan harga sebesar -0.23% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan ZSWAP dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -0.23% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika ZSWAP unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa ZygoSwap dibandingkan dengan token Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes)?

Dalam segmen Decentralized Exchange (DEX),Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Meme,Four.meme Ecosystem (BNB Memes), ZSWAP menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar ZygoSwap hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp42274595578.758900000 menempatkan ZSWAP pada peringkat #2799, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp35.74766438810700000 hingga Rp42.74327793107400000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan ZSWAP?

ZygoSwap telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi ZSWAP?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 1000000000.0, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.