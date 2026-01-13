Berapa harga real-time Zypto Token hari ini?

Harga live Zypto Token berada pada Rp57.01366913426100000, bergerak 3.35% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk ZYPTO?

ZYPTO telah diperdagangkan antara Rp54.71431374966900000 dan Rp58.01946863939100000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan Zypto Token hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana ZYPTO saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa ZYPTO menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk Zypto Token?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp50940644983.260900000, Zypto Token berada di peringkat #2621, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami ZYPTO baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan Zypto Token dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp860.876769064200000, sementara ATL-nya adalah Rp0.02122792925400000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar ZYPTO?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (893480922.5576482 token), kinerja kategori dalam Decentralized Finance (DeFi),Wallets,Ethereum Ecosystem,Payment Solutions, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.