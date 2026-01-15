Bugünkü 四川普通话 Fiyatı

Bugünkü 四川普通话 (川普) fiyatı $ 0,0006025 olup, son 24 saatte % 7,68 değişim gösterdi. Mevcut 川普 / USD dönüşüm oranı 川普 başına $ 0,0006025 şeklindedir.

四川普通话, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- 川普 şeklindedir. Son 24 saat içinde 川普, $ 0,0005138 (en düşük) ile $ 0,0019619 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, 川普, son bir saatte +%6,12 ve son 7 günde -%69,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 62,01K seviyesine ulaştı.

四川普通话 (川普) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 62,01K$ 62,01K $ 62,01K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki 四川普通话 piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 62,01K. Dolaşımdaki 川普 arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.