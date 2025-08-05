23 Turtles (AI23T) Nedir?

Coral Protocol serves as the connective infrastructure for AI agents in our digital ecosystem, addressing how isolated specialized agents can discover, communicate with, and collaborate effectively with each other—similar to how coral reefs support diverse marine ecosystems—ultimately creating more intelligent, autonomous, and safer AI systems, powered by our native token $AI23T

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23 Turtles (AI23T) Token Ekonomisi

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