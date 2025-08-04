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Aicean Fiyatı(AICE)

Aicean (AICE) Canlı Fiyat Grafiği

$3,12158
$3,12158$3,12158
+%0,591D
USD

AICE Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Aicean (AICE), şu anda 3,12158 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. AICE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Aicean Ana Piyasa Performansı:

$ 590,77K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,59
Aicean 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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AICE Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Aicean fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0183093+%0,59
30 Gün$ +0,30227+%10,72
60 Gün$ +1,55951+%99,83
90 Gün$ +1,756+%128,59
Bugünkü Aicean Fiyatı Değişimi

Bugün, AICE, $ +0,0183093 (+%0,59) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Aicean 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,30227 (+%10,72) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Aicean 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, AICE değişimi $ +1,55951 (+%99,83) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Aicean 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +1,756 (+%128,59) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

AICE Fiyat Bilgisi

En güncel Aicean fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 3,07753
$ 3,07753$ 3,07753

$ 3,15
$ 3,15$ 3,15

$ 3,53922
$ 3,53922$ 3,53922

+%0,13

+%0,59

-%0,74

AICE Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 590,77K
$ 590,77K$ 590,77K

0,00
0,00 0,00

Aicean (AICE) Nedir?

Yapay zekâ teknolojisinin hızlı gelişimi, film ve eğlence sektöründe büyük bir yıkıma neden oluyor. AICEAN, içerik oluşturucular için adil ve açık bir ekosistem yaratmak üzere bu dönüştürücü güçten yararlanmayı amaçlamaktadır. Yapay zekâ ve blok zinciri odaklı bir yaratıcı ekonomi ağı olarak AICEAN, aşağıdaki hususlara odaklanarak merkeziyetsiz yapay zekâyı savunmaktadır: ekosistem teşvikleri, değerin yeniden dağıtımı ve seçim özgürlüğü. AICEAN'da, her katkının ekosistem için çok önemli olduğuna ve her yeniliğin tanınmayı ve ödüllendirilmeyi hak ettiğine inanılmaktadır.

Aicean, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Aicean yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- AICE staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Aicean hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Aicean satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Aicean Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Aicean, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte AICE fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Aicean fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Aicean Fiyat Geçmişi

AICE fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak AICE kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Aicean fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Aicean (AICE) Token Ekonomisi

Aicean (AICE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. AICE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Aicean (AICE) Satın Alma

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AICE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 AICE / VND
82.144,3777
1 AICE / AUD
A$4,8072332
1 AICE / GBP
2,341185
1 AICE / EUR
2,6845588
1 AICE / USD
$3,12158
1 AICE / MYR
RM13,2042834
1 AICE / TRY
126,9546586
1 AICE / JPY
¥458,87226
1 AICE / ARS
ARS$4.218,347133
1 AICE / RUB
248,2904732
1 AICE / INR
272,7636604
1 AICE / IDR
Rp51.173,4344352
1 AICE / KRW
4.317,5197296
1 AICE / PHP
179,3035552
1 AICE / EGP
￡E.149,5861136
1 AICE / BRL
R$17,3559848
1 AICE / CAD
C$4,2765646
1 AICE / BDT
376,8371376
1 AICE / NGN
4.722,482303
1 AICE / UAH
128,8276066
1 AICE / VES
Bs383,95434
1 AICE / CLP
$3.027,9326
1 AICE / PKR
Rs874,6355002
1 AICE / KZT
1.672,854722
1 AICE / THB
฿101,3889184
1 AICE / TWD
NT$93,179163
1 AICE / AED
د.إ11,4561986
1 AICE / CHF
Fr2,497264
1 AICE / HKD
HK$24,504403
1 AICE / MAD
.د.م28,2190832
1 AICE / MXN
$58,841783
1 AICE / PLN
11,5186302
1 AICE / RON
лв13,6725204
1 AICE / SEK
kr30,1544628
1 AICE / BGN
лв5,2442544
1 AICE / HUF
Ft1.074,1668938
1 AICE / CZK
66,2711434
1 AICE / KWD
د.ك0,94583874
1 AICE / ILS
10,6445878

Aicean Kaynağı

Aicean hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Aicean Websitesi
Blok Gezgini

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1 AICE = 3,12158 USD

Al-Sat

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