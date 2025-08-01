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Alephium Fiyatı(ALPH)

Alephium (ALPH) Canlı Fiyat Grafiği

$0,2598
$0,2598$0,2598
-%0,911D
USD

ALPH Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Alephium (ALPH), şu anda 0,2598 USD fiyatından işlem görmektedir ve 30,37M USD piyasa değerine sahiptir. ALPH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Alephium Ana Piyasa Performansı:

$ 119,79K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,91
Alephium 24 saatlik fiyat değişimi
116,90M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki ALPH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, ALPH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

ALPH Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Alephium fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,002386-%0,91
30 Gün$ -0,0567-%17,92
60 Gün$ -0,0876-%25,22
90 Gün$ -0,0878-%25,26
Bugünkü Alephium Fiyatı Değişimi

Bugün, ALPH, $ -0,002386 (-%0,91) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Alephium 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,0567 (-%17,92) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Alephium 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ALPH değişimi $ -0,0876 (-%25,22) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Alephium 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,0878 (-%25,26) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ALPH Fiyat Bilgisi

En güncel Alephium fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,2553
$ 0,2553$ 0,2553

$ 0,266
$ 0,266$ 0,266

$ 4,04
$ 4,04$ 4,04

-%0,12

-%0,91

-%18,33

ALPH Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 30,37M
$ 30,37M$ 30,37M

$ 119,79K
$ 119,79K$ 119,79K

116,90M
116,90M 116,90M

Alephium (ALPH) Nedir?

Alephium, parçalı tasarımı, UTXO tabanlı akıllı sözleşmeleri ve enerji tasarruflu Proof-of-Less-Work mutabakat algoritması ile Katman-1 standartlarını yeniden tanımlayarak 10k TPS'ye kadar güvenli ölçeklenebilirlik sağlar. Mevcut gelişen dApp'ler, hizmetler, cüzdanlar ve bir köprü ekosistemi ile birlikte artık kullanımda!

Alephium, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Alephium yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ALPH staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Alephium hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Alephium satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Alephium Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Alephium, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ALPH fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Alephium fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Alephium Fiyat Geçmişi

ALPH fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ALPH kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Alephium fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Alephium (ALPH) Token Ekonomisi

Alephium (ALPH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ALPH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Alephium (ALPH) Satın Alma

Nasıl Alephium satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Alephium Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ALPH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ALPH / VND
6.836,637
1 ALPH / AUD
A$0,400092
1 ALPH / GBP
0,19485
1 ALPH / EUR
0,223428
1 ALPH / USD
$0,2598
1 ALPH / MYR
RM1,101552
1 ALPH / TRY
10,568664
1 ALPH / JPY
¥38,1906
1 ALPH / ARS
ARS$351,553566
1 ALPH / RUB
20,607336
1 ALPH / INR
22,664952
1 ALPH / IDR
Rp4.259,015712
1 ALPH / KRW
360,332208
1 ALPH / PHP
14,995656
1 ALPH / EGP
￡E.12,589908
1 ALPH / BRL
R$1,436694
1 ALPH / CAD
C$0,355926
1 ALPH / BDT
31,274724
1 ALPH / NGN
391,853742
1 ALPH / UAH
10,69077
1 ALPH / VES
Bs31,9554
1 ALPH / CLP
$250,9668
1 ALPH / PKR
Rs72,793362
1 ALPH / KZT
138,855306
1 ALPH / THB
฿8,422716
1 ALPH / TWD
NT$7,749834
1 ALPH / AED
د.إ0,953466
1 ALPH / CHF
Fr0,20784
1 ALPH / HKD
HK$2,036832
1 ALPH / MAD
.د.م2,345994
1 ALPH / MXN
$4,902426
1 ALPH / PLN
0,958662
1 ALPH / RON
лв1,137924
1 ALPH / SEK
kr2,512266
1 ALPH / BGN
лв0,436464
1 ALPH / HUF
Ft89,493306
1 ALPH / CZK
5,523348
1 ALPH / KWD
د.ك0,0789792
1 ALPH / ILS
0,885918

Alephium Kaynağı

Alephium hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Alephium Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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1 ALPH = 0,2598 USD

Al-Sat

ALPHUSDT
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$0,2598$0,2598
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