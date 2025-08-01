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Apollo Name Service Fiyatı(ANS)

Apollo Name Service (ANS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,003194
$0,003194$0,003194
-%0,801D
USD

ANS Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Apollo Name Service (ANS), şu anda 0,003194 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. ANS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Apollo Name Service Ana Piyasa Performansı:

$ 55,52K USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,80
Apollo Name Service 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

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ANS Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Apollo Name Service fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00002576-%0,80
30 Gün$ -0,001435-%31,01
60 Gün$ -0,002229-%41,11
90 Gün$ -0,003721-%53,82
Bugünkü Apollo Name Service Fiyatı Değişimi

Bugün, ANS, $ -0,00002576 (-%0,80) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Apollo Name Service 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,001435 (-%31,01) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Apollo Name Service 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, ANS değişimi $ -0,002229 (-%41,11) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Apollo Name Service 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,003721 (-%53,82) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

ANS Fiyat Bilgisi

En güncel Apollo Name Service fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,003189
$ 0,003189$ 0,003189

$ 0,003471
$ 0,003471$ 0,003471

$ 0,24
$ 0,24$ 0,24

-%1,18

-%0,80

-%7,24

ANS Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 55,52K
$ 55,52K$ 55,52K

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Apollo Name Service (ANS) Nedir?

Star Protocol olarak bilinen Apollo Name Service, LayerZero'daki en büyük sosyal uygulamalardan biridir, ANS 40'tan fazla blok zincirini destekleyen evrensel, omnichain adlandırma hizmeti sunmaktadır ve şu anda yaklaşık 500.000 kullanıcıya hizmet vermektedir. ANS, dünya çapında milyarlarca bağlı cihaz için merkeziyetsiz tanımlayıcılara (DID'ler) yönelik artan ihtiyacı ele alarak DePIN ve AI'yi entegre etme konusunda ön saflarda yer almaktadır. Dünya çapında tahmini 30 milyar bağlı cihazla ANS, her cihaz ve birey için ölçeklenebilir, omnichain DID çözümü sunmayı ve LayerZero'ya dayalı çeşitli ağlarda sorunsuz kimlik hizmetleri sağlamayı amaçlamaktadır.

Apollo Name Service, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Apollo Name Service yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- ANS staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Apollo Name Service hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Apollo Name Service satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Apollo Name Service Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Apollo Name Service, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ANS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Apollo Name Service fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Apollo Name Service Fiyat Geçmişi

ANS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ANS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Apollo Name Service fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Apollo Name Service (ANS) Token Ekonomisi

Apollo Name Service (ANS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ANS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Apollo Name Service (ANS) Satın Alma

Nasıl Apollo Name Service satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Apollo Name Service Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

ANS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ANS / VND
84,05011
1 ANS / AUD
A$0,00491876
1 ANS / GBP
0,0023955
1 ANS / EUR
0,00274684
1 ANS / USD
$0,003194
1 ANS / MYR
RM0,01354256
1 ANS / TRY
0,12993192
1 ANS / JPY
¥0,469518
1 ANS / ARS
ARS$4,32202498
1 ANS / RUB
0,25334808
1 ANS / INR
0,27864456
1 ANS / IDR
Rp52,36064736
1 ANS / KRW
4,42995024
1 ANS / PHP
0,18435768
1 ANS / EGP
￡E.0,15478124
1 ANS / BRL
R$0,01766282
1 ANS / CAD
C$0,00437578
1 ANS / BDT
0,38449372
1 ANS / NGN
4,81747826
1 ANS / UAH
0,1314331
1 ANS / VES
Bs0,392862
1 ANS / CLP
$3,085404
1 ANS / PKR
Rs0,89492686
1 ANS / KZT
1,70709718
1 ANS / THB
฿0,10354948
1 ANS / TWD
NT$0,09527702
1 ANS / AED
د.إ0,01172198
1 ANS / CHF
Fr0,0025552
1 ANS / HKD
HK$0,02504096
1 ANS / MAD
.د.م0,02884182
1 ANS / MXN
$0,06027078
1 ANS / PLN
0,01178586
1 ANS / RON
лв0,01398972
1 ANS / SEK
kr0,03088598
1 ANS / BGN
лв0,00536592
1 ANS / HUF
Ft1,10023718
1 ANS / CZK
0,06790444
1 ANS / KWD
د.ك0,000970976
1 ANS / ILS
0,01089154

Apollo Name Service Kaynağı

Apollo Name Service hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Apollo Name Service Websitesi
Blok Gezgini

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1 ANS = 0,003194 USD

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$0,003194
$0,003194$0,003194
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