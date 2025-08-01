Apollo Name Service (ANS) Nedir?

Star Protocol olarak bilinen Apollo Name Service, LayerZero'daki en büyük sosyal uygulamalardan biridir, ANS 40'tan fazla blok zincirini destekleyen evrensel, omnichain adlandırma hizmeti sunmaktadır ve şu anda yaklaşık 500.000 kullanıcıya hizmet vermektedir. ANS, dünya çapında milyarlarca bağlı cihaz için merkeziyetsiz tanımlayıcılara (DID'ler) yönelik artan ihtiyacı ele alarak DePIN ve AI'yi entegre etme konusunda ön saflarda yer almaktadır. Dünya çapında tahmini 30 milyar bağlı cihazla ANS, her cihaz ve birey için ölçeklenebilir, omnichain DID çözümü sunmayı ve LayerZero'ya dayalı çeşitli ağlarda sorunsuz kimlik hizmetleri sağlamayı amaçlamaktadır.

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Apollo Name Service Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Apollo Name Service, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte ANS fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Apollo Name Service fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Apollo Name Service Fiyat Geçmişi

ANS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak ANS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Apollo Name Service fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Apollo Name Service (ANS) Token Ekonomisi

Apollo Name Service (ANS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ANS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Apollo Name Service (ANS) Satın Alma

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ANS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 ANS / VND ₫ 84,05011 1 ANS / AUD A$ 0,00491876 1 ANS / GBP ￡ 0,0023955 1 ANS / EUR € 0,00274684 1 ANS / USD $ 0,003194 1 ANS / MYR RM 0,01354256 1 ANS / TRY ₺ 0,12993192 1 ANS / JPY ¥ 0,469518 1 ANS / ARS ARS$ 4,32202498 1 ANS / RUB ₽ 0,25334808 1 ANS / INR ₹ 0,27864456 1 ANS / IDR Rp 52,36064736 1 ANS / KRW ₩ 4,42995024 1 ANS / PHP ₱ 0,18435768 1 ANS / EGP ￡E. 0,15478124 1 ANS / BRL R$ 0,01766282 1 ANS / CAD C$ 0,00437578 1 ANS / BDT ৳ 0,38449372 1 ANS / NGN ₦ 4,81747826 1 ANS / UAH ₴ 0,1314331 1 ANS / VES Bs 0,392862 1 ANS / CLP $ 3,085404 1 ANS / PKR Rs 0,89492686 1 ANS / KZT ₸ 1,70709718 1 ANS / THB ฿ 0,10354948 1 ANS / TWD NT$ 0,09527702 1 ANS / AED د.إ 0,01172198 1 ANS / CHF Fr 0,0025552 1 ANS / HKD HK$ 0,02504096 1 ANS / MAD .د.م 0,02884182 1 ANS / MXN $ 0,06027078 1 ANS / PLN zł 0,01178586 1 ANS / RON лв 0,01398972 1 ANS / SEK kr 0,03088598 1 ANS / BGN лв 0,00536592 1 ANS / HUF Ft 1,10023718 1 ANS / CZK Kč 0,06790444 1 ANS / KWD د.ك 0,000970976 1 ANS / ILS ₪ 0,01089154

Apollo Name Service Kaynağı

Apollo Name Service hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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