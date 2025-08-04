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BELUGA Fiyatı(BELUGA)

BELUGA (BELUGA) Canlı Fiyat Grafiği

$112,0682
$112,0682$112,0682
+%11,951D
USD

BELUGA Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

BELUGA (BELUGA), şu anda 112,0682 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. BELUGA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BELUGA Ana Piyasa Performansı:

$ 553,71K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%11,95
BELUGA 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BELUGA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BELUGA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

BELUGA Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için BELUGA fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +11,962617+%11,95
30 Gün$ +20,6266+%22,55
60 Gün$ +21,4691+%23,69
90 Gün$ +112,0182+%224.036,40
Bugünkü BELUGA Fiyatı Değişimi

Bugün, BELUGA, $ +11,962617 (+%11,95) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

BELUGA 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +20,6266 (+%22,55) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

BELUGA 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BELUGA değişimi $ +21,4691 (+%23,69) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

BELUGA 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +112,0182 (+%224.036,40) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BELUGA Fiyat Bilgisi

En güncel BELUGA fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 96,9
$ 96,9$ 96,9

$ 128,9
$ 128,9$ 128,9

$ 130,73
$ 130,73$ 130,73

-%0,64

+%11,95

+%25,39

BELUGA Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 553,71K
$ 553,71K$ 553,71K

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BELUGA (BELUGA) Nedir?

BELUGA memesi özellikle Ton sektöründe yüz binlerce kullanıcı tarafından seviliyor. Sevimli beluga, dünya çapında en çok sevilen Ton memelerinden biri olarak kabul edilen Dogwifhat'tan (WIF) bir şapka takıyor.

BELUGA, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, BELUGA yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BELUGA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
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Kapsamlı kaynaklarımız, BELUGA satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

BELUGA Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, BELUGA, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BELUGA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen BELUGA fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

BELUGA Fiyat Geçmişi

BELUGA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BELUGA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen BELUGA fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

BELUGA (BELUGA) Token Ekonomisi

BELUGA (BELUGA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BELUGA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

BELUGA (BELUGA) Satın Alma

Nasıl BELUGA satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım BELUGA Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BELUGA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BELUGA / VND
2.949.074,683
1 BELUGA / AUD
A$172,585028
1 BELUGA / GBP
84,05115
1 BELUGA / EUR
96,378652
1 BELUGA / USD
$112,0682
1 BELUGA / MYR
RM474,048486
1 BELUGA / TRY
4.557,813694
1 BELUGA / JPY
¥16.474,0254
1 BELUGA / ARS
ARS$151.443,36207
1 BELUGA / RUB
8.917,266674
1 BELUGA / INR
9.797,002044
1 BELUGA / IDR
Rp1.837.183,312608
1 BELUGA / KRW
155.003,768784
1 BELUGA / PHP
6.438,31809
1 BELUGA / EGP
￡E.5.370,308144
1 BELUGA / BRL
R$623,099192
1 BELUGA / CAD
C$153,533434
1 BELUGA / BDT
13.528,873104
1 BELUGA / NGN
169.542,37637
1 BELUGA / UAH
4.625,054614
1 BELUGA / VES
Bs13.784,3886
1 BELUGA / CLP
$108.706,154
1 BELUGA / PKR
Rs31.400,388958
1 BELUGA / KZT
60.057,34838
1 BELUGA / THB
฿3.637,733772
1 BELUGA / TWD
NT$3.345,23577
1 BELUGA / AED
د.إ411,290294
1 BELUGA / CHF
Fr89,65456
1 BELUGA / HKD
HK$878,614688
1 BELUGA / MAD
.د.م1.013,096528
1 BELUGA / MXN
$2.112,48557
1 BELUGA / PLN
412,410976
1 BELUGA / RON
лв490,858716
1 BELUGA / SEK
kr1.081,45813
1 BELUGA / BGN
лв188,274576
1 BELUGA / HUF
Ft38.550,340118
1 BELUGA / CZK
2.378,087204
1 BELUGA / KWD
د.ك33,9566646
1 BELUGA / ILS
381,03188

BELUGA Kaynağı

BELUGA hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi BELUGA Websitesi
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Hesaplayıcı

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BELUGA
BELUGA
USD
USD

1 BELUGA = 112,0682 USD

Al-Sat

BELUGAUSDT
$112,0682
$112,0682$112,0682
-%12,30

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