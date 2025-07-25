BLACK Hakkında Daha Fazla Bilgi

BLACK Fiyat Bilgileri

BLACK Whitepaper

BLACK Resmi Websitesi

BLACK Token Ekonomisi

BLACK Fiyat Tahmini

BLACK Fiyat Geçmişi

BLACK Satın Alma Kılavuzu

BLACK / İtibari Para Dönüştürücüsü

BLACK Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

BLACKHOLE Logosu

BLACKHOLE Fiyatı(BLACK)

BLACKHOLE (BLACK) Canlı Fiyat Grafiği

$1,216
$1,216$1,216
+%2,351D
USD

BLACK Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

BLACKHOLE (BLACK), şu anda 1,216 USD fiyatından işlem görmektedir ve 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. BLACK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

BLACKHOLE Ana Piyasa Performansı:

$ 63,29K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,35
BLACKHOLE 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki BLACK / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, BLACK fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

BLACK Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için BLACKHOLE fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,02792+%2,35
30 Gün$ +0,716+%143,20
60 Gün$ +0,716+%143,20
90 Gün$ +0,716+%143,20
Bugünkü BLACKHOLE Fiyatı Değişimi

Bugün, BLACK, $ +0,02792 (+%2,35) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

BLACKHOLE 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,716 (+%143,20) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

BLACKHOLE 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BLACK değişimi $ +0,716 (+%143,20) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

BLACKHOLE 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,716 (+%143,20) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BLACK Fiyat Bilgisi

En güncel BLACKHOLE fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 1,163
$ 1,163$ 1,163

$ 1,275
$ 1,275$ 1,275

$ 2,113
$ 2,113$ 2,113

-%1,86

+%2,35

+%3,22

BLACK Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 63,29K
$ 63,29K$ 63,29K

0,00
0,00 0,00

BLACKHOLE (BLACK) Nedir?

BLACKHOLE, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, BLACKHOLE yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BLACK staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda BLACKHOLE hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, BLACKHOLE satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

BLACKHOLE Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, BLACKHOLE, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BLACK fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen BLACKHOLE fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

BLACKHOLE Fiyat Geçmişi

BLACK fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BLACK kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen BLACKHOLE fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

BLACKHOLE (BLACK) Token Ekonomisi

BLACKHOLE (BLACK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BLACK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

BLACKHOLE (BLACK) Satın Alma

Nasıl BLACKHOLE satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım BLACKHOLE Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BLACK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BLACK / VND
31.999,04
1 BLACK / AUD
A$1,84832
1 BLACK / GBP
0,89984
1 BLACK / EUR
1,0336
1 BLACK / USD
$1,216
1 BLACK / MYR
RM5,13152
1 BLACK / TRY
49,3088
1 BLACK / JPY
¥178,752
1 BLACK / ARS
ARS$1.545,09824
1 BLACK / RUB
96,51392
1 BLACK / INR
105,184
1 BLACK / IDR
Rp19.934,42304
1 BLACK / KRW
1.681,87392
1 BLACK / PHP
69,48224
1 BLACK / EGP
￡E.59,7056
1 BLACK / BRL
R$6,76096
1 BLACK / CAD
C$1,65376
1 BLACK / BDT
148,40064
1 BLACK / NGN
1.856,47936
1 BLACK / UAH
50,87744
1 BLACK / VES
Bs145,92
1 BLACK / CLP
$1.162,496
1 BLACK / PKR
Rs344,8576
1 BLACK / KZT
661,57696
1 BLACK / THB
฿39,44704
1 BLACK / TWD
NT$35,84768
1 BLACK / AED
د.إ4,46272
1 BLACK / CHF
Fr0,96064
1 BLACK / HKD
HK$9,53344
1 BLACK / MAD
.د.م10,90752
1 BLACK / MXN
$22,53248
1 BLACK / PLN
4,38976
1 BLACK / RON
лв5,24096
1 BLACK / SEK
kr11,57632
1 BLACK / BGN
лв2,01856
1 BLACK / HUF
Ft410,80128
1 BLACK / CZK
25,42656
1 BLACK / KWD
د.ك0,37088
1 BLACK / ILS
4,0736

BLACKHOLE Kaynağı

BLACKHOLE hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi BLACKHOLE Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: BLACKHOLE Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

Pi Network KYC Son Tarihi 14 Mart 2025: Doğrulama İçin Tam Rehber

Bu kapsamlı rehber, pi network kyc doğrulaması hakkında bilmeniz gereken her şeyi, başvuru sürecinden yaygın hatalardan nasıl kaçınacağınıza kadar sizi yönlendiriyor. İster sıfırdan başlıyor olun, ister sorunlarınızı gideriyor olun, doğrulamanızı başarılı bir şekilde tamamlamak için uygulanabilir çözümler bulacaksınız.

July 25, 2025

Is Pi Coin Legit? Complete Analysis of Pi Network Safety

With over 60 million users worldwide and its recent Open Mainnet launch in February 2025, Pi Network has sparked one of cryptocurrency’s most heated debates: Is this a revolutionary mobile-first blockchain or an elaborate scheme disguised as innovation? If you’re wondering “is pi coin legit” after hearing about friends mining on their phones, you’re asking the right questions.

July 24, 2025

Pi Network Lansman Tarihi: Şubat 2025 Mainnet Lansmanı için Kapsamlı Rehber

Bu rehber, her önemli Pi Network lansman tarihini sizinle paylaşacak, her aşamanın ne anlama geldiğini açıklayacak ve bugün işlerimizin tam olarak nerede durduğunu gösterecek. İster uzun zamandır bir Pioneer olun, ister Pi Network’e tamamen yeni olun, projenin yolculuğu ve güncel durumu hakkında net bir anlayışa sahip olacaksınız.

July 24, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

BLACK
BLACK
USD
USD

1 BLACK = 1,216 USD

Al-Sat

BLACKUSDT
$1,216
$1,216$1,216
-%0,58

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti