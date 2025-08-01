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Blockstreet Fiyatı(BLOCK)

Blockstreet (BLOCK) Canlı Fiyat Grafiği

$0,1996
$0,1996$0,1996
+%6,681D
USD

BLOCK Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Blockstreet (BLOCK), şu anda 0,1992 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. BLOCK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Blockstreet Ana Piyasa Performansı:

$ 392,69K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%6,68
Blockstreet 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

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BLOCK Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Blockstreet fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,012498+%6,68
30 Gün$ +0,1292+%184,57
60 Gün$ +0,1292+%184,57
90 Gün$ +0,1292+%184,57
Bugünkü Blockstreet Fiyatı Değişimi

Bugün, BLOCK, $ +0,012498 (+%6,68) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Blockstreet 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,1292 (+%184,57) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Blockstreet 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BLOCK değişimi $ +0,1292 (+%184,57) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Blockstreet 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,1292 (+%184,57) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BLOCK Fiyat Bilgisi

En güncel Blockstreet fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,174
$ 0,174$ 0,174

$ 0,2017
$ 0,2017$ 0,2017

$ 0,2499
$ 0,2499$ 0,2499

+%6,29

+%6,68

+%20,80

BLOCK Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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$ 392,69K
$ 392,69K$ 392,69K

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Blockstreet (BLOCK) Nedir?

Wall Street ile Web3 arasında köprü kuran BLOCKstreet, USD1'in benimsenmesini sağlayan bir sonraki kurucu dalgasını güçlendiriyor. Temelleri milyar dolarlık çıkışlara, ilk 100 projeye ve büyük VC ağlarına dayanan bir ekiple geliştirilmiştir.

Blockstreet, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Blockstreet yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- BLOCK staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Blockstreet hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Blockstreet satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Blockstreet Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Blockstreet, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte BLOCK fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Blockstreet fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Blockstreet Fiyat Geçmişi

BLOCK fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak BLOCK kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Blockstreet fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Blockstreet (BLOCK) Token Ekonomisi

Blockstreet (BLOCK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. BLOCK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Blockstreet (BLOCK) Satın Alma

Nasıl Blockstreet satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Blockstreet Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

BLOCK Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 BLOCK / VND
5.241,948
1 BLOCK / AUD
A$0,306768
1 BLOCK / GBP
0,1494
1 BLOCK / EUR
0,171312
1 BLOCK / USD
$0,1992
1 BLOCK / MYR
RM0,8466
1 BLOCK / TRY
8,101464
1 BLOCK / JPY
¥29,2824
1 BLOCK / ARS
ARS$269,551464
1 BLOCK / RUB
15,800544
1 BLOCK / INR
17,378208
1 BLOCK / IDR
Rp3.265,573248
1 BLOCK / KRW
276,282432
1 BLOCK / PHP
11,497824
1 BLOCK / EGP
￡E.9,655224
1 BLOCK / BRL
R$1,101576
1 BLOCK / CAD
C$0,272904
1 BLOCK / BDT
23,979696
1 BLOCK / NGN
300,451368
1 BLOCK / UAH
8,19708
1 BLOCK / VES
Bs24,5016
1 BLOCK / CLP
$192,4272
1 BLOCK / PKR
Rs55,813848
1 BLOCK / KZT
106,466424
1 BLOCK / THB
฿6,474
1 BLOCK / TWD
NT$5,942136
1 BLOCK / AED
د.إ0,731064
1 BLOCK / CHF
Fr0,15936
1 BLOCK / HKD
HK$1,561728
1 BLOCK / MAD
.د.م1,798776
1 BLOCK / MXN
$3,756912
1 BLOCK / PLN
0,735048
1 BLOCK / RON
лв0,874488
1 BLOCK / SEK
kr1,926264
1 BLOCK / BGN
лв0,334656
1 BLOCK / HUF
Ft68,640336
1 BLOCK / CZK
4,234992
1 BLOCK / KWD
د.ك0,0605568
1 BLOCK / ILS
0,679272

Blockstreet Kaynağı

Blockstreet hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Resmi Blockstreet Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

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BLOCK
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1 BLOCK = 0,1992 USD

Al-Sat

BLOCKUSDT
$0,1992
$0,1992$0,1992
+%6,46

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