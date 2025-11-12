BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği
Bugünkü canlı BRC20.COM fiyatı 0,005874 USD. BRC20COM piyasa değeri ise -- USD. BRC20COM / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.Bugünkü canlı BRC20.COM fiyatı 0,005874 USD. BRC20COM piyasa değeri ise -- USD. BRC20COM / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

BRC20COM Hakkında Daha Fazla Bilgi

BRC20COM Fiyat Bilgileri

BRC20COM Nedir

BRC20COM Whitepaper

BRC20COM Resmi Websitesi

BRC20COM Token Ekonomisi

BRC20COM Fiyat Tahmini

BRC20COM Fiyat Geçmişi

BRC20COM Satın Alma Kılavuzu

BRC20COM / İtibari Para Dönüştürücüsü

BRC20COM Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

BRC20.COM Logosu

BRC20.COM Fiyatı(BRC20COM)

1 BRC20COM / USD Canlı Fiyatı:

$0,005876
$0,005876$0,005876
-%0,591D
USD
BRC20.COM (BRC20COM) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 10:44:50 (UTC+8)

Bugünkü BRC20.COM Fiyatı

Bugünkü BRC20.COM (BRC20COM) fiyatı $ 0,005874 olup, son 24 saatte % 0,59 değişim gösterdi. Mevcut BRC20COM / USD dönüşüm oranı BRC20COM başına $ 0,005874 şeklindedir.

BRC20.COM, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- BRC20COM şeklindedir. Son 24 saat içinde BRC20COM, $ 0,00587 (en düşük) ile $ 0,006714 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, BRC20COM, son bir saatte -%0,71 ve son 7 günde +%40,62 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 53,79K seviyesine ulaştı.

BRC20.COM (BRC20COM) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 53,79K
$ 53,79K$ 53,79K

$ 123,35K
$ 123,35K$ 123,35K

--
----

21.000.000
21.000.000 21.000.000

BRC20

Şu anki BRC20.COM piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 53,79K. Dolaşımdaki BRC20COM arzı -- olup, toplam arzı 21000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 123,35K.

BRC20.COM Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00587
$ 0,00587$ 0,00587
24 sa Düşük
$ 0,006714
$ 0,006714$ 0,006714
24 sa Yüksek

$ 0,00587
$ 0,00587$ 0,00587

$ 0,006714
$ 0,006714$ 0,006714

--
----

--
----

-%0,71

-%0,59

+%40,62

+%40,62

BRC20.COM (BRC20COM) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için BRC20.COM fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00003487-%0,59
30 Gün$ -0,006676-%53,20
60 Gün$ -0,010635-%64,42
90 Gün$ -0,017986-%75,39
Bugünkü BRC20.COM Fiyatı Değişimi

Bugün, BRC20COM, $ -0,00003487 (-%0,59) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

BRC20.COM 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,006676 (-%53,20) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

BRC20.COM 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, BRC20COM değişimi $ -0,010635 (-%64,42) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

BRC20.COM 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,017986 (-%75,39) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

BRC20.COM (BRC20COM) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

BRC20.COM Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

BRC20.COM için Fiyat Tahmini

2030 için BRC20.COM (BRC20COM) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, BRC20COM için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için BRC20.COM (BRC20COM) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında BRC20.COM fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

MEXC Araçları
Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
BRC20.COM varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? BRC20.COM Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, BRC20COM varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

Nasıl BRC20.COM Satın Alınır ve Yatırımı Yapılır

BRC20.COM ile işlem yapmaya hazır mısınız? MEXC'de BRC20COM satın almak hızlı ve yeni başlayanlar için kolaydır. İlk satın alımınızı yaptıktan sonra hemen alım satım işlemlerine başlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, BRC20.COM satın alma konusunda kapsamlı kılavuzumuzu inceleyin. Aşağıda, BRC20.COM (BRC20COM) satın alma yolculuğunuza başlamanıza yardımcı olacak 5 adımlı hızlı bir özet bulunmaktadır.

1. Adım

Hesap Açın ve KYC Doğrulamasını Tamamlayın

Öncelikle, hesap açın ve MEXC'de KYC doğrulamasını tamamlayın. Bu işlemi MEXC'nin resmi websitesinde veya MEXC uygulamasında cep telefonu numaranızı veya e-posta adresinizi kullanarak yapabilirsiniz.
2. Adım

Cüzdanınıza USDT, USDC veya USDE Ekleyin

USDT, USDC ve USDE MEXC'de alım satımı kolaylaştırır. USDT, USDC ve USDE'yi banka transferi, OTC veya P2P alım satımı yoluyla satın alabilirsiniz.
3. Adım

Spot Alım Satım Sayfasına Gidin

MEXC websitesinde, üst menü çubuğundan Spot seçeğine tıklayın ve tercih ettiğiniz tokenleri arayın.
4. Adım

Tokenlerinizi Seçin

Mevcut -- adetten fazla token ile Bitcoin, Ethereum ve trend tokenleri kolayca satın alabilirsiniz.
5. Adım

Satın Alma İşleminizi Tamamlayın

Token miktarını veya yerel para biriminizdeki karşılığını girin. Satın Al seçeneğine tıkladıktan sonra BRC20.COM anında cüzdanınıza aktarılacaktır.
BRC20.COM (BRC20COM) Satın Alma Kılavuzu

BRC20.COM ile Neler Yapabilirsiniz

BRC20.COM sahibi olmak, sadece satın alıp tutmak açısından size daha fazla fırsat sunar. Yüzlerce piyasada BTC alım satımı yapabilir, esnek stake ve birikim ürünleri ile düzenli kazançlar elde edebilir veya profesyonel alım satım araçlarından yararlanarak varlıklarınızı büyütebilirsiniz. İster yeni başlayan ister profesyonel, deneyimli bir yatırımcı olun, MEXC kripto potansiyelinizi en üst düzeye çıkarmanızı kolaylaştırır. Bitcoin varlıklarınızı en iyi şekilde değerlendirebileceğiniz dört yol aşağıda belirtilmiştir.

MEXC'de Son Derece Düşük İşlem Ücretleriyle Alım Satım

MEXC'de BRC20.COM (BRC20COM) satın almak, paranızın daha fazla değer kazanması anlamına gelir. Piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto platformlarından biri olan MEXC, ilk alım satımınızdan itibaren maliyetlerinizi azaltmanıza yardımcı olur.

Spot işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı
Vadeli işlem ücretleri:
--
Piyasa Yapıcı
--
Piyasa Alıcı

MEXC'nin rekabetçi işlem ücretlerini inceleyin

Ayrıca, MEXC'nin Sıfır İşlem Ücreti Festivali ile seçtiğiniz spot işlem çiftleriyle hiçbir ücret ödemeden alım satım yapabilirsiniz.

BRC20.COM (BRC20COM) Nedir?

BRC20.com, BRC20 ekosistemine kritik altyapı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ekip, bir gösterge paneli platformunun yanı sıra büyüyen BRC20 ekosistemi için özel olarak tasarlanmış keşif araçlarını ve ilk Bitcoin DeFi protokolü olan .COM tokeni kullanıma sundu.

BRC20.COM Kaynağı

BRC20.COM hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi BRC20.COM Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: BRC20.COM Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 BRC20.COM ne kadar olacak?
BRC20.COM yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --$, 2030 yılına kadar --$ ve 2035 yılına kadar --$ ve 2040 yılına kadar --$ değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel BRC20.COM fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-12 10:44:50 (UTC+8)

BRC20.COM (BRC20COM) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-11 01:50:49Sektör Haberleri
Son 7 Günün Genel Blok Zinciri Aktivite Sıralaması: Solana Lider Konumunu Koruyor
11-10 22:54:23Sektör Haberleri
CoinShares: Geçen Hafta Dijital Varlık Yatırım Ürünlerinden 1,17 Milyar Dolarlık Net Çıkış
11-10 19:50:05Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 29'a Yükseldi, Piyasa "Aşırı Korku"dan "Korku"ya Geçiş Yaptı
11-10 15:27:00Para Birimi Politikası
ABD Senatosu'ndaki "hükümet kapanma kararı" üzerine yapılan usul oylaması geçti
11-08 07:05:00Sektör Haberleri
"Klasik" Altcoinler Geniş Çapta Yükseliyor, Depolama ve Gizlilik Sektörü Tokenları Bağımsız Piyasa Eğilimleri Gösteriyor
11-07 21:26:04Sektör Haberleri
Muhtemelen birden fazla proje çöküşünden etkilenerek, ağ genelindeki toplam borç verme protokolü TVL'si neredeyse 12 milyar $ düştü

Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

BRC20.COM Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

BRC20COM USDT (Vadeli İşlem Alım Satımı)

Kaldıraçlı BRC20COM long veya short pozisyonu açın. MEXC'de BRC20COMUSDT Vadeli İşlem alım satımını keşfedin ve piyasa dalgalanmalarından yararlanın.

MEXC'de BRC20.COM (BRC20COM) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı BRC20.COM fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
BRC20COM/USDT
$0,005876
$0,005876$0,005876
-%0,65
%0,00 (USDT)

Keşfedebileceğiniz Daha Fazla Kripto Para

MEXC'de piyasa verileri mevcut olan en popüler kripto paralar

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Juventus

Juventus

JUV

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

ARCS

ARCS

ARX

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

BALL3

BALL3

BCOIN

$0,000000
$0,000000$0,000000

%0,00

MecoFun

MecoFun

MECO

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Allora

Allora

ALLO

$0,4430
$0,4430$0,4430

+%47,66

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

Ant Token

Ant Token

ANTY

$0,000011424
$0,000011424$0,000011424

+%951,93

Adix

Adix

ADIX

$0,0007157
$0,0007157$0,0007157

+%257,85

DGGO

DGGO

DGGO

$0,000000000204
$0,000000000204$0,000000000204

+%140,00

PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0,00027
$0,00027$0,00027

+%107,69

DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0,0000000000047324
$0,0000000000047324$0,0000000000047324

+%70,91

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

BRC20COM / USD Hesaplayıcı

Miktar

BRC20COM
BRC20COM
USD
USD

1 BRC20COM = 0,005874 USD